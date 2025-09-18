VIDEO: Marines de EE.UU. simulan asalto anfibio en medio de agresiones en el Caribe

El Comando Sur de EE.UU. publicó este miércoles un sugestivo video de integrantes de la 22.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina entrenándose en las costas de Puerto Rico para un asalto anfibio, en medio de las crecientes agresiones de Washington contra Venezuela desde aguas del mar Caribe.

En el video, que deja ver entrenamientos cumplidos durante las primeras semanas de septiembre, se puede escuchar de fondo un inquietante tictac que simula el sonido apresurado de un cronómetro.

The @USMC conducted an amphibious training exercise in the Caribbean where they are deployed in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS‘ priorities. pic.twitter.com/5ECzADHyp7 — U.S. Southern Command (@Southcom) September 17, 2025

“El terreno desafiante y el clima tropical de Puerto Rico proporcionan un entorno ideal para que la 22º. MEU realice entrenamientos anfibios realistas y perfeccione habilidades especializadas como patrullaje, reconocimiento y técnicas de supervivencia, garantizando un alto nivel de preparación durante el despliegue avanzado”, reza el comunicado de la brigada, difundido a principios de mes.

Amenazas de EE.UU.

Las prácticas se iniciaron pocos días antes de que el presidente Donald Trump detallara el ataque contra una pequeña lancha con “11 narcoterroristas del Tren de Aragua”, narrativa cuya veracidad ha sido rechazada por las autoridades venezolanas.

Entre tanto, este lunes el mandatario estadounidense mostró en sus redes sociales un video de un nuevo ataque contra supuestos “narcoterroristas de Venezuela”. Al día siguiente afirmó que habría un tercer bote bombardeado, aunque solo se han divulgado las imágenes de dos.

❗️ Trump muestra video de ataque a “narcoterroristas” venezolanos Donald Trump compartió en redes un video de un ataque militar contra “narcoterroristas” venezolanos, afirmando que fue un segundo ataque cinético ordenado por él.https://t.co/ouhc9empHH pic.twitter.com/n80n3xUKXY — Sepa Más (@Sepa_mass) September 16, 2025

Previamente, Trump fue preguntado sobre la posibilidad de ordenar ataques al territorio de Venezuela, bajo el pretexto de la supuesta lucha antinarcóticos: “Vamos a ver qué pasa”, respondió.