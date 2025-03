VIDEO Momento de pesadilla en la piscina de un rascacielos de Bangkok

La piscina de un rascacielos en Bangkok (Tailandia) empezó a temblar violentamente durante el terremoto de este viernes, arrojando agua en cascada por la fachada del edificio. En cuanto empezaron las sacudidas, los huéspedes que descansaban en la piscina salieron despavoridos. El sismo de Myanmar, que afectó también a Tailandia, es el peor que registra el país en más de 100 años.

Video del momento…

WITNESSES DESCRIBE TERRIFYING MOMENT!

Bangkok skyscraper pool churns violently during March 28 earthquake, sending water cascading down building facade.

Hotel guests jump out and rush into building as panic erupts. #Thailand #earthquake pic.twitter.com/z7Oco9ZzyG

— factsprime india (@factsprimeindia) March 29, 2025