VIDEO Queman y escupen banderas de Estados Unidos durante las protestas en Los Ángeles

Durante las protestas recientes en el centro de Los Ángeles, se difundió un video en el que manifestantes queman y escupen banderas de Estados Unidos mientras corean insultos y expresan su rechazo contra las redadas migratorias y las medidas federales implementadas por la Administración de Trump.

Las imágenes compartidas en las redes sociales, muestran a la multitud en actitud agresiva hacia la bandera, lo que subraya la tensión que ha caracterizado estas manifestaciones.

JUST IN: Rioters are now BURNING and SPITTING ON American flags in the streets of Los Angeles, chanting “F*** TRUMP.”

These people HATE our country.

WHY SHOULD THEY BE ALLOWED TO STAY?! pic.twitter.com/IBKCRpPECB

— Nick Sortor (@nicksortor) June 9, 2025