VIDEO: Reclusos “armados y peligrosos” se escapan de una cárcel en EEUU y todo queda grabado

Diez reclusos “armados y peligrosos” escaparon la madrugada de este viernes de una cárcel de Nueva Orleans, EE.UU., aunque uno de ellos ya fue recapturado, recoge CBS News, que cita a la Oficina del Sheriff de Orleans Parish.

El momento de la fuga fue captado por una cámara de seguridad instalada en el recinto carcelario. En las imágenes se ve a los reos forzando una pared, para luego abandonar apresuradamente el sitio. Se cree que tuvieron suficiente tiempo para preparar la operación, pues algunos incluso llevaban consigo mantas para el frío.

De acuerdo con las autoridades, su ausencia fue notada durante un recuento a las 8:30 am, hora local. Aparentemente, lograron escapar poco después de la medianoche. Según la reconstrucción de los hechos declarada por el alguacil, los presos arrancaron la puerta corrediza de su celda a eso de las 00:23 y salieron de la cárcel a la 1:01 am, luego de forzar una pared tras un inodoro.

La sheriff Susan Huston afirmó que el inodoro y los pernos que sostenían la puerta de la celda fueron extraídos con “artículos de tocador”. Aunque no precisó cuáles herramientas se utilizaron en el escape, sí está claro que escalaron una pared y cruzaron una autopista a la carrera.

Breaking News: We now have the video of the 10 inmates escaping Orleans Parish Jail this morning. This video is wild like it’s out of a movie.

One of those inmates was captured in the French Quarter, 9 are still on the run.

According to the Orleans Parish Sheriff:

12:23 am… pic.twitter.com/zMZs53mGwc

— Cassie Schirm (@Cassiewdsu) May 16, 2025