VIDEO: Soldados camboyanos abren fuego contra Tailandia desde la autopista en medio del tráfico

En las redes sociales, se difundieron más videos sobre el conflicto armado entre Camboya y Tailandia. En medio de la escalada de tensiones entre los dos países asiáticos, los soldados camboyanos abrieron fuego contra Tailandia justo desde la autopista.

En el video, se puede ver cómo un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Grad RM-70 del Ejército camboyano dispara desde una carretera, en medio del tráfico. En los últimos dos días, han aparecido grabaciones en las redes sociales que muestran al sistema disparando contra posiciones militares tailandesas desde campos, aldeas y carreteras.

La situación se da en medio de un enfrentamiento armado que estalló en la madrugada de este jueves. Tailandia denunció que tropas camboyanas dispararon primero cerca del templo de Ta Moan Thom, hiriendo a dos de sus soldados. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Camboya afirmó que sus fuerzas respondieron con fuego en defensa propia, tras haber sido atacadas. El conflicto ya ha dejado al menos 16 muertos, en su mayoría civiles.

Unbelievable scene: A Cambodian “Grad” rocket launcher opens fire on Thailand—right from the highway in the middle of traffic! How did it even get there? Stay safe and stay tuned for updates. #BreakingNews #Cambodia #Thailand #Unbelievable pic.twitter.com/rQBHFxrXrV

— ceanmedia (@cryptoceannews) July 25, 2025