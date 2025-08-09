VIDEO Tiroteo desata una escena de terror en Times Square

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Nueva York, ya hay un sospechoso bajo custodia.
Un tiroteo se produjo la madrugada de este sábado en Nueva York, en uno de los puntos más concurridos de Times Square, dejando tres personas heridas, informa The New York Times.
Según el reporte de las autoridades, hay un sospechoso bajo custodia, aunque aún no se le han imputado cargos. Los afectados fueron un joven de 19 años, un hombre de 65 con heridas de bala en las extremidades inferiores y una chica de 18 años con una herida de roce en el cuello. Todos fueron trasladados a un centro de salud y tienen altas probabilidades de recuperación.
3 people shot in New York’s Times Square.
One woman aged 18 and two men, 19 and 65, have been injured after being shot in the early hours of the morning.
A suspect has been taken into custody.
— Oli London (@OliLondonTV) August 9, 2025