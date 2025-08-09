9 agosto, 2025
VIRAL

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

VIDEO Una ballena hundió una embarcacion con turistas

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

VIDEO Tiroteo desata una escena de terror en Times Square

Redaccion Central

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Nueva York, ya hay un sospechoso bajo custodia.

Imagen ilustrativa.

Un tiroteo se produjo la madrugada de este sábado en Nueva York, en uno de los puntos más concurridos de Times Square, dejando tres personas heridas, informa The New York Times.

Según el reporte de las autoridades, hay un sospechoso bajo custodia, aunque aún no se le han imputado cargos. Los afectados fueron un joven de 19 años, un hombre de 65 con heridas de bala en las extremidades inferiores y una chica de 18 años con una herida de roce en el cuello. Todos fueron trasladados a un centro de salud y tienen altas probabilidades de recuperación.

Artículos Relacionados

Las llamas devoran una joya milenaria de España (VIDEO)

Redaccion Central

Armenia y Azerbaiyán firman un acuerdo de paz en EEUU y lo hacen frente a Trump

Redaccion Central

Trump quiere poner fin a otro conflicto: ¿cómo es su plan?

Redaccion Central

EEUU lanza un golpe arancelario contra el mayor centro de refinado de oro

Redaccion Central

Tierra quemada: incendios fuera de control devoran California (IMPACTANTES IMÁGENES)

Redaccion Central

La amenaza de uno de los líderes pandilleros más temibles

Redaccion Central