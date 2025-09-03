VIDEO Trump muestra el ataque mortal contra un “narcobarco” que dice procedía de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó un video en el que muestra el ataque mortal contra un “narcobarco” que dice proceder de Venezuela.

Según publicó el mandatario, en su red Truth Social, el ataque “cinético”, que se realizó bajo sus órdenes, fue contra “narcoterroristas del Tren de Aragua”, que habían sido identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU.

Detalló que el ataque se produjo mientras los presuntos terroristas “se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a los Estados Unidos”; aunque no precisó dónde exactamente se llevó a cabo la acción, cómo se determino que la embarcación procedía de territorio venezolano ni qué procedimiento se empleó para identificar el cártel a cargo del traslado.

Según Trump, el ataque causó la muerte de 11 personas; mientras que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido” en la acción.

“Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en introducir drogas en los Estados Unidos de América. ¡CUIDADO!”, advirtió el mandatario en su mensaje.

Previamente, en una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, había adelantado que las tropas estadounidenses derribaron “una embarcación que transportaba drogas, una gran cantidad de drogas”.

Este sería el primer ataque de las fuerzas estadounidenses desde que se apostaron al sur del mar Caribe para, supuestamente, combatir el narcotráfico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha alertado que su nación “está enfrentando la más grande amenaza” del último siglo, pues Washington dispuso ocho barcos militares, un submarino nuclear y 1.200 misiles que apuntan a suelo venezolano.

Trump mostró hoy el ataque a un “narcobarco” con resolución impresionante.

Pero cuando se trata de un UAP como el Gimbal grabado por un F/A-18, la imagen luce borrosa y limitada.

¿Tecnología de 2015… o filtros en lo que se libera? #UAP #OVNI #UFO #Venezuela #narcobarco pic.twitter.com/TgJp93cTYN — TIO OVNI CHILE (@OvniChile1) September 2, 2025

“Terrorista”

Trump recordó en su reciente publicación que el Tren de Aragua ha sido designada por Washington como “organización terrorista extranjera” y asegura que opera “bajo el control” de Maduro.

“Es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental”, agrega Trump en su publicación.

En Venezuela, el Tren de Aragua es una banda considerada extinta y desmantelada. En septiembre de 2023, las autoridades venezolanas tomaron las instalaciones de la cárcel de Tocorón, desde donde operaba el Tren de Aragua, y anunciaron su desarticulación total.

Ya en abril de 2024, Maduro había alertado sobre la existencia de una campaña contra Venezuela por la supuesta expansión de esa organización; algo que se intensificó tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero pasado.

“Hay todo un tema, una campaña sobre el Tren de Aragua, muy fuerte, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, EE.UU. Ahora resulta que el Tren de Aragua es el nuevo Pablo Escobar Gaviria. Eso suena, huele a campaña contra Venezuela”, dijo el mandatario venezolano en esa oportunidad.

Sobre las acusaciones contra Maduro, al que Washington señala, sin pruebas, de liderar una organización dedicada al trasiego internacional de drogas, estas han sido desmentidas por las autoridades venezolanas y rechazadas por diversos países, pues informes publicados por entidades como la ONU, presentan a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos por donde solo circula el 5 % de la cocaína que se produce en Colombia. Según la fuente, la mayor parte (87 %) de las drogas que van de Suramérica a Norteamérica, lo hacen a través del océano Pacífico.