VIDEO Un agente de ICE ataca a una migrante y provoca el reclamo de un aliado de Trump

Imagenes difundidas en redes muestran cómo una ciudadana latinoamericana fue derribada violentamente frente a sus hijos.

Un agente federal empuja al suelo a la esposa de un migrante detenido el 25 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Un video que se ha viralizado en redes muestra cómo un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) empujó contra el suelo a la ciudadana ecuatoriana Mónica Moreta frente a sus dos hijos mientras reclamaba por la detención de su esposo.

En las imágenes se ve a Moreta pidiendo por la seguridad de su pareja, mientras gritaba: “¡Llévenme a mí también, a él lo van a matar, a ustedes no les importa nada!”.

El agente estadounidense ignoró el reclamo y trató de deshacerse de la mujer: le decía “adiós, adiós” y luego aparece en cámara empujándola y arrojándola violentamente al suelo frente a sus hijos y un grupo de fotoperiodistas, funcionarios federales y judiciales, de acuerdo a la CBS.

Repercusión diplomática

Tras el episodio, la Cancillería de Ecuador emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo enfático” y solicitó información al Gobierno estadounidense. Aseguró que Moreta y sus hijos no están detenidos y que tramitan asilo, y pidió que se esclarezca el caso de “violencia física” contra una compatriota.

En una actualización, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que el agente del ICE que aplicó el “uso excesivo de la fuerza física” fue removido de sus funciones.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. informó que se efectúa una investigación exhaustiva sobre el procedimiento del agente. En un comunicado, la subsecretaria Tricia McLaughlin calificó la conducta de “inaceptable” y dijo que no se alinea con los estándares del ICE.

Según detalló CBS News, el episodio comenzó cuando la mujer y su hija intentaron aferrarse a su esposo, en el momento en que agentes federales procedían a detenerlo. En las imágenes se observa cómo los funcionarios separan por la fuerza a la familia y uno de ellos llega a sujetar a la mujer del cabello, antes de que el hombre fuera finalmente arrestado.

El caso generó fuerte repercusión en Ecuador, donde el gobierno de Daniel Noboa, uno de los principales aliados latinoamericanos del presidente Donald Trump, busca evitar que el incidente escale a un conflicto diplomático mayor. La relación entre ambos incluye cooperación en seguridad y migración, pero la agresión a Moreta reabre el debate sobre el maltrato a los migrantes en EE.UU.

