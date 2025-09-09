INICIO PortadaVIDEOS, FOTOS: Protestantes incendian la casa del primer ministro de Nepal
VIDEOS, FOTOS: Protestantes incendian la casa del primer ministro de Nepal

Además, prendieron fuego a la sede central del partido gobernante, Congreso Nepalés.

Manifestantes incendiaron este martes la residencia del primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, informa Setopati.

En las redes, circulan imágenes del incendio en las que se ve el edificio -situado en la localidad de Balkot, al este de la capital, Katmandú- envuelto en llamas y humo negro que tapa el cielo.

Actualmente, los protestantes están prendiendo fuego y vandalizando diversos lugares en medio de las acciones que arrasan el país. The Kathmandu Post informó que también quemaron la sede central del partido gobernante, Congreso Nepalés, en la ciudad Sanepa, provincia de Bagmati.

La semana pasada, el Gobierno nacional bloqueó en su territorio varias redes sociales que no se habían registrado ante el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información conforme a la ley. Entre ellas figuran Facebook*, Instagram*, X, YouTube, Reddit, LinkedIn, así como Snapchat, Pinterest y Rumble.

La decisión provocó protestas masivas, que fueron denominadas “manifestaciones de la Generación Z”, y que se extendieron desde Katmandú a otras ciudades del país del Himalaya. En la capital, la protesta comenzó de forma pacífica, pero se tornó violenta cuando los manifestantes tumbaron las barricadas que les impedían marchar hacia el edificio del Parlamento, al que algunos lograron acceder. En respuesta, la Policía disparó cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso fuego real.

Mientras, The Kathmandu Post indicó que el bloqueo de las redes sociales “aumentó la frustración”, pero “el verdadero detonante de la protesta callejera fue la desilusión con la corrupción sistémica y el liderazgo fallido”.

