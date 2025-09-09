VIDEOS: Manifestantes golpean al ex primer ministro y a la canciller de Nepal en su casa

INICIO PortadaVIDEOS: Manifestantes golpean al ex primer ministro y a la canciller de Nepal en su casa
El país del Himalaya se vio sacudido por el fuerte descontento de los jóvenes por el segundo día.

Captura de pantalla.

El ex primer ministro de Nepal, Sher Bahadur Deuba, y su esposa Arzu Rana Deuba —ministra de Asuntos Exteriores—, fueron agredidos violentamente en su casa por un grupo de manifestantes, informan medios locales.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

En las redes sociales circulan videos que muestran cómo los manifestantes detienen a la pareja y la golpean, incluso con algunos muebles.

En las redes también se han difundido imágenes en las que se puede apreciar a Sher Bahadur Deuba —escoltado por agentes de seguridad— con manchas de sangre en la ropa.

Nepal se ha visto sacudido por una ola de violentas manifestaciones masivas lideradas por jóvenes de la generación Z, que salieron a las calles para protestar contra la corrupción y el bloqueo de una serie de redes sociales.

En la capital, la protesta comenzó de forma pacífica, pero se tornó violenta cuando los manifestantes tumbaron las barricadas que les impedían marchar hacia el edificio del Parlamento,al que algunos lograron acceder. En respuesta, la Policía disparó cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso recurrió a fuego real, lo que solo calentó la ira de los manifestantes.

Sin embargo, este martes las autoridades levantaron la prohibición sobre las redes sociales. A pesar de la cancelación de la medida, los disturbios no han cesado. La tensión social finalmente desembocó en la caída del Ejecutivo: el primer ministro del país, Khadga Prasad Sharma Oli, ha dimitido de su cargo.

