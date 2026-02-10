VIDEOS Un avión de pasajeros se accidenta en la costa de Somalia

BOLETIN DE NOTICIAS
Las autoridades detallaron que no se han registrado víctimas mortales.

Por Redaccion Central
Un avión de pasajeros operado por la aerolínea somalí StarSky se ha accidentado este martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Aden Adde (MGQ), en la costa de Mogadiscio, capital de Somalia.

La Autoridad de Aviación Civil de Somalia (SCAA) informó que, a pesar de la gravedad del accidente, los servicios de emergencia confirmaron que todos los pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivieron al accidente.

El avión se dirigía a la ciudad somalí de Galkayo cuando presentó dificultades técnicas no especificadas. Según funcionarios del aeropuerto, la aeronave intentó regresar, pero se salió de la pista durante el aterrizaje. El ala derecha se desprendió del fuselaje.

La autoridad aeronáutica del país ha abierto una investigación para determinar la causa del accidente.

