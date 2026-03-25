WP: El Pentágono desplaza a unos 4.500 soldados a Oriente Medio

El Pentágono ordenó el martes el desplazamiento a Oriente Medio de tres buques de guerra con unos 4.500 soldados del grupo de combate anfibio USS Tripoli, informa The Washington Post.

El grupo incluye la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines, con base en Okinawa (Japón), que cuenta con unos 2.200 efectivos, entre ellos un batallón de infantería de 800 soldados. Además, según funcionarios estadounidenses, se desplegarán varios miles de paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada.

Muchos de los soldados pertenecen a la Immediate Response Force, una unidad entrenada para desplegarse en 18 horas y llevar a cabo misiones que incluyen la captura de aeródromos e infraestructuras críticas, el refuerzo de embajadas estadounidenses y evacuaciones de emergencia.

Una unidad similar, la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines, partió recientemente de San Diego, pero no llegará a la región hasta dentro de varias semanas, según funcionarios.

Entre los planes que contempla la Administración Trump, figura la toma de la isla de Jarg, territorio iraní en el golfo Pérsico desde donde Teherán exporta cerca del 90 % de su petróleo. A principios de mes, Trump ordenó bombardear objetivos militares en la isla, pero la infraestructura petrolera se mantuvo intacta.