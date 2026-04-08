WSJ: EE.UU. planea castigar a países de la OTAN que no le ayudaron en Irán

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, planea imponer castigos a los países miembros de la OTAN cuya ayuda haya sido insuficiente durante su agresión contra Irán, informa The Wall Street Journal este miércoles.

El plan, que ha circulado y ganado apoyo entre altos funcionarios en las últimas semanas, está en fase inicial y es una de varias opciones que estudia la Casa Blanca para sancionar a la OTAN. Las posibles acciones punitivas reflejarían la creciente brecha entre la Administración Trump y sus aliados europeos tras su incursión en Oriente Medio.

El medio revela que la propuesta consistiría en retirar tropas estadounidenses de los países considerados poco colaborativos en el esfuerzo de guerra y reubicarlas en aquellos que sí apoyaron la campaña militar estadounidense, siendo España, Alemania, Italia y Francia los posibles afectados.

En cambio, Polonia, Rumanía, Lituania y Grecia podrían beneficiarse al recibir más tropas, ya que fueron de los primeros en apoyar una coalición para vigilar el estrecho de Ormuz cuando este fue asegurado por Irán en represalia a las agresiones estadounidenses.

Este proyecto sale a la luz luego de que Trump afirmara que los aliados de la OTAN “fueron puestos a prueba y fracasaron” por no apoyar a Estados Unidos durante los ataques contra Irán. El presidente criticó que la alianza “le dio la espalda al pueblo estadounidense”, calificando dicho comportamiento de “cobarde”.