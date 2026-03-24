WSJ: El Pentágono planea enviar 3.000 soldados a Oriente Medio en próximas horas

El Departamento de Guerra de EE.UU. tiene previsto desplegar en Oriente Medio un equipo de combate de brigada perteneciente a la 82.ª División Aerotransportada, una unidad de élite del Ejército, para apoyar las operaciones contra Irán, informa The Wall Street Journal, citando fuentes.

De acuerdo con el medio, se espera que en las próximas horas se emita una orden por escrito para el despliegue de la unidad, compuesta por unos 3.000 soldados.

Se detalla que la brigada de combate de la 82.ª División Aerotransportada actúa como fuerza de respuesta de emergencia del Ejército y puede desplegarse en cualquier parte del mundo en menos de 24 horas.

Sus miembros se entrenan para lanzarse en paracaídas sobre territorio hostil o en disputa con el fin de asegurar aeródromos u otra infraestructura. La brigada se desplegaría junto con el cuartel general de la división, según indicaron fuentes.

Aunque aún no se ha tomado la decisión definitiva de enviar tropas terrestres a Irán, este rápido despliegue amplía significativamente las opciones del presidente Donald Trump para las operaciones en tierra, que pueden incluir intentos de reabrir el estrecho de Ormuz por la fuerza, apoderarse de las islas o la costa estratégicas de Irán o lanzar una misión para capturar el uranio altamente enriquecido del país persa, en caso de que el mandatario decida hacerlo.

Obtiene resolución “completa y total”

Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que Washington y Teherán han mantenido en los últimos dos días conversaciones “muy positivas y productivas” orientadas a una “resolución completa y total” de las hostilidades en Oriente Medio y se lograron “puntos importantes de acuerdo”. “Diría que casi todos los puntos”, agregó el mandatario, recalcando que los diálogos salieron “muy bien”. “Si siguen adelante con eso, terminará este conflicto”, añadió.

Asimismo, Trump indicó que EE.UU. está en contacto con el hombre “más respetado” de Irán, quien ejerce como “líder” del país, aclarando que no se trata del nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtabá Jameneí. “Nadie ha oído nada de él […] no sabemos si sigue con vida”, dijo de Jameneí.

No obstante, la Cancillería iraní negó la existencia de un diálogo en curso con el país norteamericano, afirmando que las declaraciones del mandatario estadounidense se enmarcan en “intentos por reducir los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares”. Así, el portavoz del organismo, Esmail Baghaei, rechazó que se haya celebrado cualquier negociación o conversación con Estados Unidos a lo largo de los 24 días del conflicto, y reiteró que la postura de Teherán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin de la guerra “no ha cambiado en absoluto”.