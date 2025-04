“Ya no puedo permanecer en silencio”: Nuevo giro sobre víctima de Epstein

Virginia Giuffre, víctima de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, alega que su marido ha abusado físicamente de ella durante años, reveló en una declaración exclusiva a la revista People, publicada el pasado sábado.

“Fui capaz de luchar contra Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, que abusaron de mí y traficaron conmigo. Pero no pude escapar de la violencia doméstica en mi matrimonio hasta hace poco. Tras la última agresión física de mi marido, ya no puedo permanecer en silencio”, explicó. “De nuevo, agradezco a todos su apoyo. Tengo fe en que la justicia prevalezca”, añadió.

Un portavoz de Giuffre ha confirmado que la mujer acudió a la Policía en Dunsborough, en el estado de Australia Occidental, para denunciar una agresión sufrida el 9 de enero de 2025 a manos de su cónyuge, Robert, detallando que, de momento, el hombre no ha sido acusado de ningún delito.

“Creo que [en] el último incidente que tuvieron ella casi muere”, explicó al medio Amanda Roberts, cuñada de la víctima, en referencia a la supuesta paliza. “Y tuvimos que decirle esa verdad por teléfono. Y creo que ella había reconocido que, si tenía una situación más con él, no iba a salir de allí”, agregó.

Giuffre, que se convirtió en una figura pública cuando acusó a Epstein y a Maxwell de traficar con ella para hombres ricos y poderosos —incluido el príncipe Andrés— cuando era adolescente, llevaba un tiempo con problemas matrimoniales y en agosto de 2023 se separó de Robert, el padre de sus tres hijos, de 19, 16 y 15 años, explicaron Roberts y su marido.

Virginia Giuffre Alleges Husband Has Physically Abused Her For Years: ‘I Can No Longer Stay Silent’ (Exclusive) https://t.co/ie8m56QPRf

— People (@people) April 5, 2025