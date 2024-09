Zelenskyy realiza visita a fábrica de municiones en Pensilvania para agradecer a trabajadores

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, visitó el domingo la fábrica de municiones de Pensilvania que produce una de las municiones más necesarias para la lucha de su país contra Rusia.

Scranton, Pensilvania, EE. UU. — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, visitó el domingo, bajo medidas de seguridad extraordinariamente estrictas, la fábrica de municiones de Pensilvania que produce una de las municiones más necesarias para la lucha de su país contra las fuerzas terrestres rusas.

Su visita a la planta de municiones del ejército de Scranton dio inicio a una semana ajetreada en Estados Unidos para reforzar el apoyo a Ucrania en la guerra. Hablará en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes y miércoles y luego viajará a Washington para conversar el jueves con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Mientras la gran caravana de Zelenskyy se dirigía a la planta de municiones el domingo por la tarde, un pequeño contingente de partidarios que ondeaban banderas ucranianas se reunió cerca para mostrar su agradecimiento por su visita y agradecer a los trabajadores.

El área alrededor de la planta de municiones había estado sellada desde la mañana, con camiones de basura municipales ubicados en varios controles de carretera y una presencia muy fuerte de la policía municipal, regional y estatal, incluidos soldados a caballo.

La planta de Scranton es una de las pocas instalaciones del país que fabrica proyectiles de artillería de 155 mm y ha aumentado la producción durante el año pasado.

Los proyectiles de 155 mm se utilizan en sistemas de obuses, que son cañones grandes remolcados con cañones largos que pueden disparar en varios ángulos. Los obuses pueden alcanzar objetivos a una distancia de entre 24 y 32 kilómetros y son muy valorados por las fuerzas terrestres para eliminar objetivos enemigos desde una distancia protegida.

Ucrania ya ha recibido más de 3 millones de proyectiles de 155 mm de EEUU.

“Es lamentable que necesitemos una planta como esta, pero está aquí, y está aquí para proteger al mundo”, dijo Vera Kowal Krewsun, una ucraniana estadounidense de primera generación que estaba entre quienes saludaron a la comitiva de Zelenskyy. “Y lo siento firmemente”.

Dijo que muchos de los padres de sus amigos han trabajado en la planta de municiones, y calificó la visita de Zelenskyy como “algo maravilloso”.

Laryssa Salak, de 60 años, cuyos padres también inmigraron de Ucrania, también dijo que estaba contenta de que Zelenskyy viniera a agradecer a los trabajadores. Dijo que le molesta que la financiación para la defensa de Ucrania haya dividido a los estadounidenses y que incluso algunos de sus amigos se opongan al apoyo, diciendo que el dinero debería ir a ayudar a los estadounidenses.

“Pero no entienden que ese dinero no va directamente a Ucrania”, dijo Salak. “Va a fábricas estadounidenses que fabrican, como aquí, municiones. Así que ese dinero también va a los trabajadores estadounidenses. Y mucha gente no lo entiende”.

Ahora que la guerra ya lleva tres años, Zelenskyy ha estado presionando a Estados Unidos para que le permita usar sistemas de misiles de mayor alcance para disparar a zonas más profundas de Rusia.

Hasta ahora no ha convencido al Pentágono ni a la Casa Blanca para que flexibilicen esas restricciones.

El Departamento de Defensa ha enfatizado que Ucrania ya puede atacar Moscú con drones de producción ucraniana, y hay dudas sobre las implicaciones estratégicas de que un misil fabricado en Estados Unidos potencialmente alcance la capital rusa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido que Rusia estaría “en guerra” con Estados Unidos y sus aliados de la OTAN si permiten a Ucrania utilizar armas de largo alcance.

En un momento dado de la guerra, Ucrania disparaba entre 6.000 y 8.000 proyectiles de 155 mm por día. Ese ritmo comenzó a agotar las reservas estadounidenses y generó preocupación de que el nivel disponible no fuera suficiente para satisfacer las necesidades militares estadounidenses si estallaba otra gran guerra convencional, como en un posible conflicto por Taiwán.

En respuesta, Estados Unidos ha invertido en reiniciar las líneas de producción y ahora está fabricando más de 40.000 proyectiles de 155 mm al mes, con planes de alcanzar los 100.000 proyectiles mensuales.

Se esperaba que dos de los líderes del Pentágono que han impulsado ese aumento de la producción —Doug Bush, subsecretario del Ejército para adquisiciones, logística y tecnología, y Bill LaPlante, el principal comprador de armas del Pentágono— se unieran a Zelenskyy en la planta, al igual que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Las balas de 155 mm son solo una de las decenas de municiones, misiles, sistemas de defensa aérea y armas avanzadas que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania: desde balas para armas pequeñas hasta aviones de combate F-16 avanzados. Estados Unidos ha sido el mayor donante a Ucrania, proporcionando más de 56 mil millones de dólares de los más de 106 mil millones de dólares que la OTAN y los países socios han recaudado para ayudar en su defensa.

Aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, el compromiso con su defensa es visto por muchas de las naciones europeas como una necesidad para evitar que Putin realice más agresiones militares que podrían amenazar a los países miembros de la OTAN limítrofes y dar lugar a un conflicto mucho mayor.