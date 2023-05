Esta es la razón si estas recibiendo en Facebook bastantes solicitudes de amistad de gente que no conoces

¿Has visto que más personas que no conoces te han enviado solicitud de amistad? Así es. Y es que Facebook está enviando las solicitudes de amistad a perfiles que miras; el error es en que la red social de Meta manda la invitación sin tu permiso, afirman expertos.

No se trata de tú, Facebook está realizando el envío de las solicitudes de amistad a perfiles que visitas y esto ya salió a la luz pública pero no oficial, por lo que si estás recibiendo demasiadas invitaciones de usuarios que nunca has visto ni conoces, posiblemente se debe a este error en la red social de Meta.

Leer también: La historia del joven latino que se convirtió en el empleado más joven de Facebook

A decir de Wccftech, la falla de Facebook es que si tu miras el perfil de una persona, este le envía solicitud de amistad, pero sin tu autorización ni consentimiento. Esto ha provocado molestisa, pero también preocupación por la seguridad de la red social.

Por eso no es raro que alguno de tus amigos en Facebook publique algún tema relacionado con esta falla que está provocando polémica, ya que si algo les gusta a los usuarios de redes sociales, es ver lo que otras personas hacen, pero sin ser vistos, lo que se llama “stalkear”, por su nombre en inglés.

Sin embargo, el problema ya se ha manifestado tanto en Facebook como en Twitter donde los usuarios compartieron que hicieron una prueba para hacer la confirmación sobre esta falla en la red social de Mark Zuckerberg.

Según publica el usuario Oliver Cragg, ingresó a ver el perfil de una colega del trabajo y Facebook le envió automáticamente la solicitud de amistad a ella. En este caso, manifestó que el botón de “Agregar amigo” cambia a “Invitación enviada”.

En tanto a la repercusión de la falla en Facebook todavía no se conoce a ciencia cierta el número de perjudicados, ya que Meta no se ha pronunciado claramente al respecto. Así que no está claro si el problema sigue activo o ya se solucionó.

También: Detienen en México a un presunto asesino en serie que atraía a mujeres con anuncios falsos de empleo en Facebook

Los expertos aseguran que se derivó de una actualización de Facebook. Y que el problema de las solicitudes de amistad no deseadas está ocurriendo tanto en sistemas de iOS como en Android, y además a quienes lo hagan desde la versión web.