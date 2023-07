Brad Pitt es acusado de «saquear» el viñedo que compartía con Angelina Jolie durante su matrimonio

Los abogados de la empresa Nouvel han presentado una demanda contra el actor estadounidense Brad Pitt, acusándolo de «haber secuestrado» el viñedo Château Miraval, del que era copropietario junto con su exesposa, Angelina Jolie, en la Provenza, Francia, por gastar millones de dólares en «proyectos vanidosos», informó Financial Times este lunes.

La empresa Nouvel, a través de la cual Jolie tenía una participación en la bodega, demandó a Pitt porque supuestamente él y sus socios le adeudan más de 350 millones de dólares y tratan de mantener el control sobre Miraval, obstaculizando el acceso del dueño actual a los activos. Brad Pitt sostiene que sigue siendo propietario del 60 % de la bodega y asegura que le transfirió nominalmente el 10 % a su exesposa en 2013.

El alboroto en torno al viñedo que las estrellas habían comprado en 2008 por 25 millones de euros (28 millones de dólares) comenzó en 2021, cuando el ganador de dos Oscar acusó a su expareja de haber vendido «a [sus] espaldas» por 64 millones de dólares Nouvel a la compañía Stoli Group, que pertenece al multimillonario Yuri Shefler. De acuerdo con Pitt, cuando eran esposos habían pactado que «venderían sus intereses por separado solo con el consentimiento del otro», sin embargo, Jolie lo negó.

Según la reclamación, al divorciarse, el actor «diseñó un plan hasta ahora infructuoso para hacerse con el dominio de facto de Château Miraval», dejando a Shefler fuera de la gestión por las recurrentes negativas a nombrar consejeros neutrales en el consejo de la empresa luxemburguesa, a través de la cual opera el viñedo.

Asimismo, aseguran que el actor gastó millones en «proyectos vanidosos», incluyendo más de un millón de dólares en la renovación de piscinas, la construcción y reconstrucción en repetidas oportunidades de una escalera y el dinero invertido en la restauración de un estudio de grabación.

