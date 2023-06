Brasil recupera fósil de dinosaurio en Alemania en su lucha contra «el colonialismo científico»

Brasil celebra la devolución por parte de Alemania del fósil del dinosaurio Ubirajara jubatus, un emblema de la lucha del país suramericano en contra del «colonialismo científico» para recuperar su patrimonio, tras casi 30 años de reclamar su repatriación.

El Ubirajara jubatus, un dinosaurio terópodo compsognathidae ancestro de las aves que vivió hace 110 millones de años, es el primero de esa especie hallado en América Latina y el más antiguo de la región de Araripe, en el límite entre los estados de Ceará, Piauí y Pernambuco, al noreste del país, según la Agencia Brasil.

«Hoy es un día para dar gracias. Hablamos de años de búsqueda y negociación de una pieza fundamental que explica los inicios de la vida en la Tierra. Ubirajara es altamente representativo para la población de Ceará y Brasil», dijo el gobernador de esa entidad, Elmano de Freitas.

De Brasília, o dinossauro seguirá para o Ceará, onde fará parte do acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens da Universidade Regional do Cariri (URCA). https://t.co/Z8L7bSZL24

