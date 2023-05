Crean en Japón el helado más caro del mundo

La marca japonesa Cellato ha creado el helado más caro del mundo, que ya entró en el libro Guinness de los récords. Una ración de este postre, llamado Byakuya, cuesta 873.400 yenes japoneses (unos 6.300 dólares).

El elevado precio del helado viene determinado por su composición. El postre se elabora con queso Parmigiano-Reggiano, pasta de sake kasu (restos de la producción de la bebida alcohólica sake) y, lo más importante, con trufa blanca y hoja de oro comestible.

New record: Most expensive ice cream – JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.

The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear

— Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023