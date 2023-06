El emotivo momento en el que una chimpancé de 29 años ve el cielo por primera vez en su vida (VIDEO)

Andrew Halloran, investigador del santuario Save the Chimps, en Florida, dio a conocer el viernes pasado durante el simposio de la Sociedad Estadounidense de Primatólogos un video en el que se muestra el conmovedor momento en el que una chimpancé de 29 años vio el cielo por primera vez, informa The New York Post.

La chimpancé, llamada Vanilla, permaneció toda su vida recluida en jaulas y pequeños encierros. Al principio, hasta la edad de dos años, vivió en una jaula de 1,5 metros cuadrados en el Laboratorio de Medicina Experimental y Cirugía en Primates de Nueva York, hasta 1997, año en que la institución cerró.

Después, fue trasladada a un refugio en California, en el que fue confinada en un encierro más grande que compartía con otros chimpancés, hasta que el centro quebró en 2019.

Esta situación llevó a que el santuario Save the Chimps hiciera las gestiones necesarias para que Vanilla, junto con otros chimpancés del centro californiano, fuera trasladada a sus instalaciones, en la comunidad de Fort Pierce, Florida.

En las imágenes que presentó Halloran se observa a Vanilla ser recibida con un caluroso abrazo por el macho alfa de la manada, Dwight, y mirar al cielo sorprendida. «Vainilla se está adaptando muy bien. Cuando no está explorando la isla con sus amigos, se la puede encontrar encaramada a una plataforma de escalada de tres pisos observando su nuevo mundo», comentó el experto.

Ahora, Vanilla comparte hogar con otros 226 chimpancés desechados de laboratorios, la industria del entretenimiento, el comercio de mascotas exóticas y zoológicos, muchos de los cuales han vivido largo tiempo en confinamientos solitarios y con poca o nula interacción otros chimpancés.