Letras manuscritas, pinturas y un peine para bigote: subastarán 1.500 objetos de Freddie Mercury

Alrededor de 1.500 objetos pertenecientes al líder del mítico grupo de rock británico Queen, Freddie Mercury, saldrán a la venta en la casa de subastas Sotheby’s en Londres en agosto y septiembre.

La colección incluye la corona y la capa que el cantante, fallecido en 1991, llevó en su último concierto con la banda en 1986, las letras manuscritas de las canciones ‘Killer Queen’ y ‘We Are the Champions’, pinturas de Pablo Picasso, Henri Matisse, James Tissot y Erté, una guitarra acústica y un peine de plata para bigote, entre otros objetos personales que se ofertarán en seis pujas temáticas, anunció la casa de subastas.

The Icon. The Man. #TheWorldofFreddieMercury is coming to #SothebysLondon this summer, unveiling Mercury’s never-before-seen collection for the first time ever in a month-long exhibition and auction series.

