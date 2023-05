Sandra Reyes protagonista de la novela Pedro el Escamoso jura fue secuestrada por Extraterrestres

Sandra Reyes, una de las protagonistas que logró alcanzar el top en la televisión con su participación en la producción Pedro el Escamoso, que hace surgir en la serie una talentosa ejecutiva que poco a poco se fue enamorando del protagonista, Miguel Varoni. Sin embargo, su estilo de vida ha tenido un cambio radical del cielo a la tierra en los últimos años, pasando de uno elegante y sobrio, a una apariencia que es más desparpajada o hippie.

La figura pública que formará parte de la siguiente entrega de la novela de Caracol Televisión, recientemente aseguró que esta convencida de la existencia de los extraterrestres y aclaró que no todos tienen un comportamiento tan “chévere”. También aseguró que estos seres de otros planetas, están asentados en el planeta tierra desde hace décadas y que incluso, el día de su primera aparición en público “está cerca”, una declaración que sorprende a miles de personas.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, dijo la actriz.

Uno de los datos con respecto a esta nave en la que desplazó que más la impresionaron es que esta fuera transparente, algo que no tenía ni ideas ni formas de comprender en el momento, hasta el día en que a sus manos llegó el libro Rescate de la Tierra, texto con el que los extraterrestres enviaron el mensaje con Reyes.

“Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro ‘Rescate de la Tierra’”, sostiene la actriz, que además agregó que han sido diversos los mensajes que estos seres han estado enviando a los humanos a lo largo de los años y que también percibe desde el momento en el que estuvo al interior de la nave.

Sus declaraciones se podrían relacionar con las entregadas por Mafe Walker, la colombiana que a través de vibraciones estelares y con la glándula pineal, logra comunicarse con seres extraterrenales. Sandra Reyes sostuvo que fue lejos del planeta Tierra, porque la atmósfera que visitaron era distinta.

“No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo de qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, concluyó.