Un cinturón negro en jiu-jitsu está «muy impresionado» por la fuerza de Elon Musk tras entrenar con él

El popular ‘podcaster’ y cinturón negro en jiu-jitsu Lex Fridman realizó este martes una sesión de entrenamiento «improvisada» con el empresario Elon Musk, quien se prepara para un posible combate con el fundador del conglomerado de redes sociales Meta, Mark Zuckerberg.

«Ayer realicé una sesión de entrenamiento improvisada con Elon Musk durante unas horas», escribió Fridman en su cuenta de Twitter, destacando que quedó «muy impresionado por la fuerza, potencia y técnica, de pie y en el suelo» del magnate, en un entrenamiento que definió como «épico».

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I’m extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It’s really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw

— Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023