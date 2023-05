Un corredor resulta con «6 agujeros en la cabeza» al ser atacado por un ave rapaz

Ewan Cameron, un corredor británico, fue atacado por un ave rapaz mientras trotaba en un área boscosa cercana a la comunidad de Friockheim (Escocia), resultando con seis heridas en la parte posterior de la cabeza.

Según detalló Cameron en una entrevista para la cadena BBC, estaba entrenando a unos cinco kilómetros de su pueblo cuando el ave se abalanzó sobre él. «Tenía las garras muy afiladas y se me clavaron en la nuca. Tengo unos seis agujeros en la cabeza como consecuencia del ataque», comentó.

«Me dio por detrás […] Sentí como un puñetazo cuando me clavó las garras en la nuca, porque cuando lo hizo volaba a una velocidad considerable», relató el corredor, quien dijo que anteriormente ya había sido atacado por la misma ave. «La primera vez que me ocurrió, pensé que un espejo retrovisor de camión me había golpeado en la nuca al pasar», apuntó.

Más de un deportista ha sido atacado

Cameron compartió su experiencia en Internet y le sorprendió enterarse de que no había sido el único corredor atacado por las aves. «Mucha gente también ha sido atacada por aves de presa o, al menos, se han abalanzado sobre ellos, pero quizá no han sido alcanzados», afirmó.

Del mismo modo, el deportista aseguró que otras víctimas de ataques similares han quedado traumatizadas por la experiencia y ahora se sienten inseguras al correr por el campo, como una mujer que fue herida en la ceja y el párpado derecho.

El experto en vida silvestre Paul Reynolds, del New Arc Wildlife Centre de Aberdeenshire, explicó que este tipo de ataques no son habituales y podrían ser provocados por los corredores al pasar demasiado cerca de las áreas de anidación de las aves.

«La mayoría de las aves rapaces ponen sus huevos entre mediados de abril y principios de mayo. Es entonces cuando están en su punto álgido de defensa del territorio adyacente a sus nidos», detalló Reynolds, quien recomendó a los deportistas adoptar «medidas paliativas adecuadas», como evitar las zonas de anidación e incluso llevar casco o gorra, de ser necesario.