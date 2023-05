Un oso se da un festín al robar 60 ‘cupcakes’ de una panadería en EE.UU. (VIDEO)

Conducido por su olfato hasta una panadería de la localidad de Avon en el estado de Connecticut (EE.UU.), un oso sació su paladar al devorar 60 ‘cupcakes’ que tomó sin permiso.

El animal sembró el caos y dejó horrorizado al personal al entrar a la panadería por la zona del garaje, cuando los empleados estaban colocando los ‘cupcakes’ en un vehículo para las entregas a domicilio.

SILLY OL’ BEAR .. knows what’s good! Check out this guy strolling into Taste by Spellbound in #Avon to snag some yummy cupcakes for a parking lot treat.🧁🧁 Join us now on @WTNH! pic.twitter.com/MQ7JawSSso

— Laura Hutchinson (@LauraHutch8) May 25, 2023