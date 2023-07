Un robot ‘sordo’ debuta con éxito como director de orquesta en Corea del Sur

Se llama EveR 6, tiene dos brazos, mide 1,8 metros y ha pasado a la historia como el primer robot androide que dirige una orquesta en Corea del Sur, informa Reuters.

El robot dirigió el pasado viernes tres de las cinco piezas que fueron ejecutadas por más de 60 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que tocaron instrumentos tradicionales coreanos ante una audiencia de más de 950 miembros en el Teatro Nacional de Corea en Seúl, detalla AFP.

A two-armed android robot, EveR 6, took the conductor’s podium in Seoul to lead a performance by South Korea’s national orchestra. While the robot’s movements were «detailed,» it’s «critical weakness» is that it cannot listen. https://t.co/i7YzqmH3d2 pic.twitter.com/LHh84e5dtz

— ABC News (@ABC) July 2, 2023