Victoria Ruffo confiesa que no se hará cargo de ningún nieto

La destacada actriz Victoria Ruffo brindó una entrevista en donde deja claro que no le hace ningún viaje a la imaginación el convertirse en abuela próximamente. Sus declaraciones surgen en el contexto del Día de las Madres en México.

Paola Dalay, la novia de su hijo mayor de nombres José Eduardo Derbez, realizó una broma en su cuenta de TikTok sobre ello y preguntó a la actriz de Corona de lágrimas si para este 10 de mayo quería flores o mejor la llegada de un nieto.

A pesar que recientemente el también hijo de Eugenio Derbez manifestó que aún no es tiempo de llegar a ser padre, pues le da “miedo” y porque considera que su novia todavía es muy joven. Por su parte Victoria Ruffo brindó su punto de vista relacionado a ello y destacó que prefiere no meterse en las decisiones que tomen sus hijos.

Esto fue lo que dijo la famosa actriz…

“Ahorita también le digo, yo creo que ellos tienen que vivir su vida y en el momento que decidan tener hijos, pues, ahora sí que es bronca de ellos, no es mía”, dijo sin importar ser grabada por las cámaras de diversos medios en sus ensayos de la obra Los Amantes Perfectos.

Además sostuvo que su hijo y su pareja tienen su apoyo en lo que deseen: “Ellos cuentan con mi bendición, yo por eso digo tengan a sus hijos y ahí cuídenlos ustedes”, dejo en claro la famosa Ruffo.

Tras estas respuestas le llovieron más preguntas y le consultaron si está dispuesta a cuidar a los posibles bebés, mientras la esposa del político Omar Fayad dijo que realmente ella ya cumplió con esa labor como madre: “¿Yo por qué? no, no, no, no yo con mis hijos ya tuve”, dijo Ruffo.

De igual manera y en un tono más ligero, Ruffo detalló cómo es que su papá agradecía que un bebé estallara en llanto: “Mi papito que en paz descanse decía: ‘A mí me encanta cuando lloran los niños, porque luego, luego, vienen las mamás y se los llevan’”, con esto sostiene que su simpatía por los pequeños es claramente limitada.

Fue una madre con excesivo cuido que quizás la traumaron

Victoria fue clara al sostener que a José Eduardo, de 31 años, le tocó una vida con excesivo cuidado como madre de este, por lo que con sus hijos menores, Anuar y Victoria, había decidido ser más laxa y no inmiscuirse en sus decisiones de pareja, pues eso no es de su incumbencia.

“José Eduardo es el mayor, le toca la peor parte, porque ya ahorita es: ‘Anda con quien quieras, ¿qué me importa a mí?”, expresó.

A José Eduardo una TikToker había dicho que era padre de su hijo

Aunque José Eduardo ya dejó claro que por ahora no tiene intenciones de procrear hijos, ya en 2021 le tocó defenderse de una joven que dijo haber tenido un bebé con el actor y hermano de Vadhir y Aislinn Derbez.

Una influencer de Chihuahua, con los nombres de Adriana Snider, dio a conocer en sus redes sociales la existencia de un bebé que, según aseguró, es hijo del participante de De viaje con los Derbez.

“José Eduardo Derbez, hago un llamado para que por este medio conozcas a tu hijo perdido por acá del estado de Chihuahua”, dijo Snider en su cuenta de Tik Tok “Gente de TikTok vayan y etiquétenlo”. Pero después, la joven había dicho que sólo se trató de una broma.

Tras esto, el hijo mayor de Victoria expresó que le gustó la broma de la creadora de contenido y dijo lo siguiente:

“Sí lo vi y mucha gente se lo creyó, y empezó a decirme ‘hazte la prueba de ADN’; ‘¡qué mal padre! Tengo un humor muy negro y me encantan las bromas. No tengo ningún problema con que hagan ese tipo de bromas, nada más que hay que echarle más ganitas; no nada más soltar (una información de ese tipo) porque sí. Si le ves algo al chiste hasta yo le hubiera contestado”, contó al programa Hoy.