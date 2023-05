VIDEO: Bad Bunny protagoniza una épica pelea de la WWE con palos y sillas

El cantante portorriqueño Bad Bunny protagonizó una épica pelea callejera durante el evento ‘Backlash’ de la WWE celebrado este sábado en la capital de Puerto Rico, San Juan.

Making his way to the ring as Puerto Rico sings along to Chambea, @sanbenito is here at #WWEBacklash ready to compete! pic.twitter.com/fK5Wzn7GnX

— WWE (@WWE) May 7, 2023