VIDEO: Un policía hace señas a un coche sin conductor para que se mueva, pero este no le ‘entiende’

Un policía en EE.UU. hizo señas a un coche para que se detuviera al costado de la vía, sin percatarse de que se trataba de un vehículo sin conductor. El uniformado movió sus manos insistentemente para que se orillara, pero el Jaguar I-Pace parecía luchar por tratar de entender la orden y no respondió de inmediato.

El particular incidente fue dado a conocer por un usuario de TikTok. En un video publicado esta semana se ve a los pasajeros del vehículo, que entre risas tratan de hacerle entender al oficial que no pueden hacer nada al respecto. La grabación se corta abruptamente y no se sabe qué pasa después.

En un video posterior, el autor explica que era la primera vez que usaba ese servicio y que cuando el policía se acercó, entró en pánico, arrojó su teléfono y salió corriendo. Finalmente habló con el agente y no fue acusado por ninguna irregularidad.

De acuerdo con el portal The Drive, el hecho ocurrió durante un desfile religioso en la ciudad de Phoenix (Arizona) y el coche pertenecía a la empresa estadounidense de vehículos autónomos Waymo. Un vocero de la compañía habló del caso y aseguró que el automóvil había respondido «dentro de los 90 segundos posteriores a la interacción con el oficial». «Se hizo a un lado, como se deseaba, y luego realizó un giro de varios puntos y maniobró con éxito para salir del carril bloqueado», añadió.