Esqueletos ‘imposibles’: enterrados 200 años antes de que existiera el monasterio por error en datación

Un estudio pone en duda la exactitud de la datación por radiocarbono, la técnica utilizada por casi 75 años para determinar la edad de materiales orgánicos.

Los restos arqueológicos óseos de personas que consumían pescado de agua dulce parecen tener cientos de años más de los calculados. Un nuevo análisis de la datación de enterramientos medievales ha revelado que el método de datación por radiocarbono necesita ser revisado, según un artículo publicado en la revista científica npj Heritage Science.

Durante casi 75 años, esta técnica utilizada para determinar la edad de materiales orgánicos se ha considerado un método fiable, pero un estudio de 27 individuos enterrados en monasterios medievales de Dinamarca demostró que puede arrojar errores significativos.

¿Qué está pasando?

La causa reside en el pescado de agua dulce que consumían las personas a lo largo de su vida. El carbono procedente de lagos y ríos puede ser más antiguo que el de los alimentos terrestres, lo que hace que los huesos de estas personas parezcan más antiguos de lo que realmente son.

La datación por radiocarbono convencional que utiliza el isótopo radioactivo carbono-14 funciona bien para los humanos y los animales que se alimentaban principalmente de animales y plantas terrestres, pero el tema da un giro para aquellos que comían mucho pescado, debido a un fenómeno conocido como el ‘efecto embalse’.

Los ríos, lagos y océanos presentan diferentes proporciones de este isótopo de carbono, debido a la escorrentía de carbonato disuelto o al afloramiento de dióxido de carbono mucho más antiguo. Esto significa que los ríos, por ejemplo, pueden contener alrededor de un 15 % menos de carbono-14 que la atmósfera.

Un ejemplo de este fenómeno presenta un esqueleto enterrado en el convento franciscano de la ciudad de Svendborg, que data de al menos 100 años antes de la construcción del monasterio, lo que se considera improbable. Lo mismo ocurre con un esqueleto hallado en el monasterio Viborg Maria y que data del 976 d. C, más de 200 años antes de la construcción del convento. El mismo problema surgió con otros restos analizados.

Advertencia para los arqueólogos

Los científicos señalan que este efecto del agua dulce es impredecible: puede variar desde cero hasta 1.000 años, e incluso, en casos extremos, hasta 1.300 años. Por lo tanto, sugieren que es imposible simplemente restar un número fijo a la fecha calculada.

Ante los resultados del estudio, los autores instan a los arqueólogos a tener en cuenta esta característica al trabajar con restos humanos y animales que pudieron haberse alimentado de peces, subrayando la importancia del hallazgo para las investigaciones no solo en Dinamarca, sino en toda Europa.