Gigantesco agujero en el Sol con la forma de un “gatito con cola peluda” fue captado

“Es cierto que el gatito es negro, pero esperemos que eso no siempre sea señal de mala suerte”, escribió el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

El Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia (XRAS) publicó este lunes una nueva fotografía de un enorme agujero coronal en la superficie del Sol. Tras sufrir “numerosas transformaciones”, esta mancha oscura —que parece un abismo sin fondo en el astro— adquirió una curiosa silueta similar a la de un gato.

En la imagen, difundida a través de su sitio web y su canal de Telegram, los científicos describieron la figura como “un gatito con una cola peluda”. La disposición de las corrientes de plasma genera un claro ejemplo de pareidolia, el fenómeno psicológico que lleva al cerebro humano a reconocer rostros o figuras familiares en formas aleatorias.

“Es cierto que el gatito es negro, pero esperemos que eso no siempre sea señal de mala suerte. De todos modos, ahora se está cruzando en el camino de todo el sistema solar”, bromeó el instituto en su publicación. Con esto, los expertos hicieron referencia a los flujos de plasma emanados de esa región, los cuales impactaron contra la Tierra el pasado fin de semana, en forma de “tormentas magnéticas ocasionales, débiles y moderadas”, antes de seguir su curso por el espacio.

“No causará problemas”

La Tierra sigue encontrándose en la zona de influencia del agujero coronal. Según el pronóstico, los parámetros del viento solar en las proximidades del planeta, alterados por dicho agujero, comenzarán a estabilizarse y durante las próximas 24 a 48 horas es posible que se registren “perturbaciones geomagnéticas residuales, pero no se esperan tormentas fuertes”.

“El agujero coronal claramente está perdiendo fuerza y no causará problemas”, concluyó el laboratorio, recalcando sobre posibles perturbaciones geomagnéticas leves. Estos eventos se producen cuando el viento solar de alta velocidad, compuesto por partículas cargadas, choca con el campo magnético terrestre.

La semana pasada, el XRAS detalló que este agujero coronal mide cerca de un millón de kilómetros de diámetro y es uno de los más grandes del año. Estas formaciones ocurren por una drástica caída en la temperatura y la densidad del plasma en amplias zonas de la atmósfera solar; al dejar de brillar, dan la impresión de que alguien hubiera borrado una parte del Sol con una goma.