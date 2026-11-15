Lo que sabe la ciencia sobre el envejecimiento de las mascotas más leales

El envejecimiento es un proceso biológico universal, pero los individuos de una misma especie lo transitan de manera diferente. Forma parte del imaginario colectivo que los de menor tamaño poseen una mayor sobrevida que los de mayor porte. Es natural ante la presencia de un ovejero alemán y un chihuahua, el sentido común deposite mayores esperanzas de vida en el individuo pequeño. Con esto en mente, científicos de Israel y Estados Unidos se preguntaron si lo que está presente en la cultura popular tiene algún anclaje en la biología molecular del envejecimiento. A partir de datos del Dog Aging Project (Proyecto de Envejecimiento Canino), analizaron marcadores en el ADN de las mascotas y publicaron los resultados en un artículo de la revista Science. Desde la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes exploramos los hallazgos.

Los individuos de una misma especie pueden presentar diferencias drásticas en su esperanza de vida y en el riesgo de padecer enfermedades, y las razones no están claras. Podría ser que los individuos con una vida más corta envejezcan al mismo ritmo que el resto, pero mueran antes; o bien, podría ser que experimenten un envejecimiento acelerado. Los investigadores a cargo del artículo publicado en Science consideraron fundamental resolver este dilema, con el objetivo de comprender los mecanismos que determinan la variabilidad en la duración de la vida saludable. Los perros domésticos constituyen un modelo ventajoso para abordar estas cuestiones porque presentan una extraordinaria variación, no solo en tamaño, forma y comportamiento, sino también en esperanza de vida y en riesgo de desarrollar enfermedades específicas.

Para recabar datos, los investigadores recurrieron al Dog Aging Project, un proyecto de investigación de Estados Unidos que estudia cómo envejecen los perros, qué factores influyen en su longevidad y los años que viven con buena salud. En él participan decenas de miles de perros de compañía de distintas razas, tamaños y edades, cuyos dueños colaboran al aportar información sobre su salud y su vida cotidiana.

En primer lugar, se obtuvieron muestras de sangre de casi 900 perros con el objetivo de estudiar la relación entre la esperanza de vida y el envejecimiento biológico. De las muestras aislaron el ADN y analizaron la metilación, un proceso que funciona como marcador del envejecimiento. A medida que un organismo envejece, se observan dos patrones principales de metilación. Por un lado, la hipometilación, que consiste en la pérdida de metilación en regiones extensas del ADN y afecta la estabilidad de esta molécula. Por otro, la hipermetilación, que ocurre cuando la metilación aumenta en exceso en regiones específicas y eleva la probabilidad de padecer enfermedades propias de la vejez.

Los investigadores integraron los patrones de metilación de las muestras sanguíneas con información demográfica y sanitaria detallada. A partir de estos datos desarrollaron predictores de edad con gran precisión. En otras palabras, lograron predecir la edad de los perros a partir de sus patrones de metilación, y las predicciones coincidieron con la edad real de los animales.

Los hallazgos más importantes son los siguientes: los perros de mayor tamaño y los machos mostraron patrones de metilación compatibles con un envejecimiento acelerado, y su esperanza de vida es más corta.

La observación instalada en el imaginario popular tiene, entonces, un correlato biológico anclado en los perfiles moleculares de las mascotas más leales. Además de analizar la esperanza de vida de perros de compañía, los resultados reportados por los investigadores en Science constituyen un modelo fiable para el estudio de los procesos biológicos propios de la vejez y de las enfermedades más comunes en personas.