15 pymes centroamericanas culminan con éxito su proceso de crecimiento y se gradúan del programa Una Mano para Crecer de Walmart Centroamérica

Managua — Walmart Centroamérica graduó a 15 pequeñas y medianas empresas (pymes) participantes del programa Una Mano para Crecer, una iniciativa que impulsa el fortalecimiento empresarial de proveedores locales y promueve su crecimiento sostenible dentro del ecosistema comercial de la compañía.

Las empresas graduadas lograron superar uno de los principales criterios establecidos por el programa: mantener ventas anuales superiores a USD $600,000 durante un período continuo de tres años, demostrando un crecimiento sólido, estabilidad operativa y capacidad de competir exitosamente en el mercado.

Las compañías que culminan esta etapa pertenecen a los cinco países de Centroamérica: Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. A lo largo de su participación, recibieron acompañamiento especializado, acceso a capacitaciones, oportunidades de visibilidad comercial y condiciones preferenciales diseñadas para fortalecer sus capacidades productivas y empresariales.

“La graduación de estas 15 empresas confirma el enorme potencial que tienen las pymes centroamericanas cuando cuentan con acceso a oportunidades, acompañamiento y herramientas para desarrollarse. En Walmart Centroamérica creemos firmemente que fortalecer a nuestros proveedores locales es una forma de generar valor compartido para las comunidades, impulsar el desarrollo económico y construir cadenas de suministro más resilientes y competitivas”, afirmó Katherine Jiménez Abarca, gerente de Comunidad de Asuntos Corporativos de Walmart Centroamérica.

La gerente destacó que el objetivo de Una Mano para Crecer siempre ha sido acompañar a las empresas en una etapa clave de su desarrollo, ayudándoles a adquirir las capacidades necesarias para operar bajo estándares de excelencia y consolidar su crecimiento a largo plazo.

“Esta graduación representa una historia de esfuerzo, visión empresarial y perseverancia. Nos llena de orgullo ver cómo estas compañías han evolucionado hasta alcanzar un nivel de madurez que les permite continuar creciendo de manera independiente y sostenible, sin que esto signifique el fin de nuestra relación comercial”, agregó Jiménez.

Las empresas graduadas en esta edición son:

Cafetalera Castellón (Nicaragua)

María Begoña Leal Díaz (Guatemala)

Distaiwanes S.A. (Costa Rica)

Alimentos Luisita Dos Mil Dos (Costa Rica)

Lab Central Juan Bautista Ortiz (Costa Rica)

Saúl Flores (Honduras)

Tortiamigos S.A. de C.V. (El Salvador)

Andrea Paola Cifuentes Mendoza (Guatemala)

Empresa La Gratitud S.A. (Guatemala)

Productos VED S.A. (Costa Rica)

Agropecuaria El Campo Sociedad Anónima (Guatemala)

Grupo Perla Salvadoreño S.A. de C.V. (El Salvador)

Industrias Alimenticias Delipo (Costa Rica)

Maby Sociedad Anónima (Guatemala)

Impulso Global Sociedad Anónima (Guatemala)

Desde su creación, Una Mano para Crecer ha buscado impulsar el desarrollo de proveedores locales mediante el fortalecimiento de sus capacidades empresariales y productivas. Con esta nueva generación de graduados, el programa reafirma su contribución al crecimiento de las pymes, motor fundamental para la generación de empleo, innovación y desarrollo económico en Centroamérica.