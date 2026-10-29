15 pymes centroamericanas culminan con éxito su proceso de crecimiento y se gradúan del programa Una Mano para Crecer de Walmart Centroamérica

Managua — Walmart Centroamérica graduó a 15 pequeñas y medianas empresas (pymes) participantes del programa Una Mano para Crecer, una iniciativa que impulsa el fortalecimiento empresarial de proveedores locales y promueve su crecimiento sostenible dentro del ecosistema comercial de la compañía.
Las empresas graduadas lograron superar uno de los principales criterios establecidos por el programa: mantener ventas anuales superiores a USD $600,000 durante un período continuo de tres años, demostrando un crecimiento sólido, estabilidad operativa y capacidad de competir exitosamente en el mercado.
Las compañías que culminan esta etapa pertenecen a los cinco países de Centroamérica: Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. A lo largo de su participación, recibieron acompañamiento especializado, acceso a capacitaciones, oportunidades de visibilidad comercial y condiciones preferenciales diseñadas para fortalecer sus capacidades productivas y empresariales.
“La graduación de estas 15 empresas confirma el enorme potencial que tienen las pymes centroamericanas cuando cuentan con acceso a oportunidades, acompañamiento y herramientas para desarrollarse. En Walmart Centroamérica creemos firmemente que fortalecer a nuestros proveedores locales es una forma de generar valor compartido para las comunidades, impulsar el desarrollo económico y construir cadenas de suministro más resilientes y competitivas”, afirmó Katherine Jiménez Abarca, gerente de Comunidad de Asuntos Corporativos de Walmart Centroamérica.
La gerente destacó que el objetivo de Una Mano para Crecer siempre ha sido acompañar a las empresas en una etapa clave de su desarrollo, ayudándoles a adquirir las capacidades necesarias para operar bajo estándares de excelencia y consolidar su crecimiento a largo plazo.
“Esta graduación representa una historia de esfuerzo, visión empresarial y perseverancia. Nos llena de orgullo ver cómo estas compañías han evolucionado hasta alcanzar un nivel de madurez que les permite continuar creciendo de manera independiente y sostenible, sin que esto signifique el fin de nuestra relación comercial”, agregó Jiménez.
Las empresas graduadas en esta edición son:
- Cafetalera Castellón (Nicaragua)
- María Begoña Leal Díaz (Guatemala)
- Distaiwanes S.A. (Costa Rica)
- Alimentos Luisita Dos Mil Dos (Costa Rica)
- Lab Central Juan Bautista Ortiz (Costa Rica)
- Saúl Flores (Honduras)
- Tortiamigos S.A. de C.V. (El Salvador)
- Andrea Paola Cifuentes Mendoza (Guatemala)
- Empresa La Gratitud S.A. (Guatemala)
- Productos VED S.A. (Costa Rica)
- Agropecuaria El Campo Sociedad Anónima (Guatemala)
- Grupo Perla Salvadoreño S.A. de C.V. (El Salvador)
- Industrias Alimenticias Delipo (Costa Rica)
- Maby Sociedad Anónima (Guatemala)
- Impulso Global Sociedad Anónima (Guatemala)
Desde su creación, Una Mano para Crecer ha buscado impulsar el desarrollo de proveedores locales mediante el fortalecimiento de sus capacidades empresariales y productivas. Con esta nueva generación de graduados, el programa reafirma su contribución al crecimiento de las pymes, motor fundamental para la generación de empleo, innovación y desarrollo económico en Centroamérica.