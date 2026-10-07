Condor Gold presenta oportunidades laborales en Feria Vocacional de La Salle

León, Nicaragua. — Condor Gold – Mina La India participó este 2 de octubre en la Feria Vocacional Técnica del Instituto Politécnico La Salle, en León, como parte de sus acciones para fortalecer el vínculo con las instituciones educativas y acercar oportunidades de desarrollo profesional al talento joven del occidente de Nicaragua.

Durante la jornada, el equipo de Recursos Humanos de Condor Gold atendió a estudiantes, profesionales y visitantes en el stand de la empresa, donde brindó información sobre oportunidades laborales, perfiles requeridos, requisitos de contratación y opciones de pasantías.

La actividad permitió además generar nuevos contactos con potencial talento y ampliar la base de candidatos para futuras oportunidades dentro de la compañía.

Como resultado de la participación, se recibieron currículums y se realizaron registros a través del código QR de la bolsa de empleo.

Estos resultados reflejan el interés de estudiantes y profesionales por conocer las oportunidades que ofrece Condor Gold y representan una oportunidad para identificar perfiles que puedan integrarse a las necesidades presentes y futuras de la empresa.

Conectando talento con oportunidades

La participación en espacios de orientación vocacional y empleabilidad forma parte del compromiso de Condor Gold con el desarrollo del talento y la generación de oportunidades en el país, al mismo tiempo que fortalece los vínculos entre la empresa, las instituciones educativas y los futuros profesionales.

Condor Gold que construye la nueva Mina La India en el municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León, continuará promoviendo espacios de encuentro con estudiantes, profesionales e instituciones educativas, contribuyendo a conectar el talento local con nuevas oportunidades de desarrollo.