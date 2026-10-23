Condor Gold recibe reconocimiento de la UAM por abrir espacios a sus talentos profesionales

Condor Gold que construye la nueva Mina La India en el municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León, recibió un reconocimiento de parte de la Universidad Americana (UAM) por facilitar que estudiantes de ese centro de estudios realicen pasantías en diferentes áreas de la compañía.

El reconocimiento lo recibió el licenciado Harry Gordillo, gerente financiero de Condor Gold, el pasado 14 de octubre durante el acto de la Segunda Entrega de Talento UAM 2026 a instituciones asociadas que abren sus puertas a estudiantes para realizar pasantías acordes a su perfil académico.

En esta ocasión, un total de 3 futuros profesionales de la UAM concluyeron sus pasantías de manera exitosa en las áreas Legal y de Finanza. Ellos son Kevin Linarte, Ciara Torrez y Estela Rostrán.

Condor Gold reafirma su compromiso de promover y abrir espacios para que estudiantes y futuros profesionales de las diferentes instituciones educativas, tengan las oportunidades de desarrollar sus conocimientos y habilidades y optar a un empleo en la empresa.