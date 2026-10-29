¡Disfrutá el inicio de la Navidad en Metrocentro!

Managua — La magia de la Navidad llegará a Metrocentro este próximo 1 de noviembre con la tradicional encendida de su árbol navideño, acompañada de un espectáculo especial y un show de luces que llenará de alegría, color y emoción sus espacios.

Bajo el concepto “Christmas Lights”, “Invitamos a las familias nicaragüenses a disfrutar de esta celebración y compartir momentos inolvidables. Además, durante la temporada de cierre de año, los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades especiales todos los fines de semana”, destacó Jorleny Herrera, coordinadora de Mercadeo y Comercialización de Metrocentro.

La experiencia navideña también estará acompañada de una gran promoción que permitirá a los participantes optar a la rifa de un espectacular automóvil Haval Jolion de GWM distribuido por Taidok Motors, gracias a la alianza con los patrocinadores GWM, Haval Jolion y Banco LAFISE.

“La cita es este domingo 1 de noviembre, a partir de las 5:30 p. m., en Plaza Central, donde los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo especial pensado para celebrar el inicio de la Navidad en compañía de familiares y amigos”, resaltó Herrera.

¡Hacé tus planes en Metrocentro y vení a celebrar el inicio de la Navidad! Disfrutá de la magia de “Christmas Lights” y viví una temporada llena de luz, emoción, ofertas y sorpresas.