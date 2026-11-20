La temporada más esperada para aprovechar grandes oportunidades de compra está por comenzar. Tiendas La Curacao presenta su campaña Black Friday 2026, una edición que llega con atractivos descuentos, facilidades de financiamiento y beneficios especiales para que los clientes puedan renovar sus hogares y negocios.

Del 20 al 30 de noviembre de 2026, los consumidores podrán encontrar descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de productos: electrodomésticos, tecnología, productos para el hogar, servicios de salud visual y soluciones financieras. Además, por sus compras al crédito, nuestros clientes participan en la rifa de juegos de sala.

Nuestra promesa: en este Black Friday te vas a poder llevar todo con crédito rápido y la cuota más baja del mercado garantizada.

Promociones, crédito y horarios

«Con tan solo presentar tu cédula de identidad, un recibo de servicios y tu comprobante de ingresos, ya puedes llevarte todo lo que requieras. Además, no necesitas fiador. En esta temporada estaremos ofreciendo la cuota más baja del mercado, con la posibilidad de adquirir tus productos al crédito y disfrutar de mayores facilidades de pago», destacó Fermín Sánchez, gerente de ventas de La Curacao.

Como complemento a los descuentos y las alternativas de financiamiento, La Curacao tendrá un horario extendido en todas sus sucursales, brindando mayor comodidad y flexibilidad a sus clientes para realizar sus compras.

Black Friday en todas las unidades de negocio

La experiencia Black Friday también llegará a las diferentes unidades de negocio de la cadena: Ópticas La Curacao, La Curacao Cash, lacuracaonline.com y RadioShack, que amplían las opciones para que los consumidores encuentren beneficios de acuerdo con sus necesidades.

En el segmento de salud visual, Ópticas La Curacao ofrecerá descuentos de hasta el 70% en aros y lentes de visión sencilla. Además, quienes adquieran sus lentes mediante CrediOportunidad podrán disfrutar de seis meses sin intereses.

Por su parte, RadioShack se suma a la temporada con su ya conocido Shack Friday, una propuesta dirigida a los amantes de la tecnología, quienes encontrarán descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados, disponibles en todas sus tiendas a nivel nacional.

Otra alternativa es La Curacao Cash, que pondrá a disposición de sus clientes préstamos de dinero en efectivo al instante, sin necesidad de fiador y con plazos de hasta 36 meses para pagar. Asimismo, ofrecerá hasta 60 días para realizar el primer pago, brindando mayor flexibilidad a quienes necesitan liquidez.

Quienes prefieran comprar desde la comodidad de su hogar podrán visitar lacuracaonline.com, donde encontrarán promociones exclusivas de Black Friday a través de su plataforma digital.

15 años de Black Friday: una temporada para renovar, estrenar y aprovechar

Este 2026, La Curacao celebra la décimo quinta edición de su Black Friday, una campaña que durante 15 años se ha consolidado como una de las temporadas de compra más esperadas por las familias nicaragüenses.

«En cada edición de Black Friday trabajamos para ofrecer algo novedoso y, en estos 15 años, nuestro objetivo ha sido que los clientes encuentren mucho más que descuentos: queremos ofrecerles oportunidades para renovar, estrenar y vivir mejor, llevándose todo lo que quieran con las cuotas más bajas del mercado», destacó Jessica Barquero, gerente comercial de La Curacao.

Con esta campaña, La Curacao reafirma su compromiso de acercar a las familias nicaragüenses oportunidades para renovar, adquirir nuevos productos y disfrutar de beneficios adicionales, mediante una amplia variedad de opciones comerciales y alternativas de financiamiento.

Porque este Black Friday de La Curacao se trata de mucho más que encontrar buenos precios: se trata de tener más oportunidades para elegir, comprar y vivir mejor.

Black Friday de La Curacao es presentado por AKT, Frigidaire y es patrocinado por: Samsung, Camas Olympia, Capri, LG y Mabe, además cuenta con el apoyo de: Black & Decker, Facenco y Honor.