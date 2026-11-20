Managua — ¡Las mejores oportunidades llegan a Metrocentro! Del 23 al 27 de noviembre, el centro comercial celebrará sus esperados Black Days, una temporada especial en la que los visitantes podrán encontrar atractivas ofertas, aprovechar sus compras y tener la oportunidad de ganar un espectacular automóvil Haval Jolion de GWM, distribuido por Taidok Motors.

Durante estos cinco días, los clientes podrán recorrer sus tiendas favoritas y descubrir promociones en una amplia variedad de productos y categorías, convirtiendo cada visita en una oportunidad para encontrar eso que tanto desean a precios especiales.

Pero las sorpresas no terminan con las ofertas. Como parte de esta temporada promocional, por cada compra de C$1,000 realizada en los establecimientos participantes, los clientes podrán obtener una oportunidad para participar en la rifa de un moderno Haval Jolion de GWM, distribuido por Taidok Motors.

Además, quienes realicen sus compras utilizando sus tarjetas LAFISE podrán disfrutar de una doble oportunidad para participar en este emocionante sorteo, sumando más posibilidades de convertirse en el próximo ganador de este espectacular vehículo.

Un cierre con mucho ritmo

Y porque en Metrocentro las experiencias también se disfrutan al máximo, el viernes 27 de noviembre a las 6:00 pm en Plaza La Fuente, la celebración tendrá un toque especial con muchas sorpresas para los visitantes..

La jornada estará acompañada por un concierto musical a cargo de Alpha Rockers, quienes pondrán el ambiente y la energía con su propuesta musical, llenando de ritmo los espacios del centro comercial.

Con esta iniciativa, Metrocentro invita a las familias nicaragüenses a vivir cinco días de compras, entretenimiento y oportunidades para ganar, en un ambiente pensado para compartir y disfrutar.

¡Del 23 al 27 de noviembre, los Black Days se viven en Metrocentro!