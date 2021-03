Multimillonario japonés ofrece ocho billetes gratis para acompañarlo a la Luna

El multimillonario japonés Yusaku Maezawa, el primer pasajero privado de la compañía SpaceX de Elon Musk que volará alrededor de la Luna en 2023, ha lanzado un concurso para conformar un equipo de ocho personas que lo acompañarán en el viaje.

«Los invito a unirse a mí en esta misión. Ocho de ustedes de todo el mundo», dijo el empresario en un nuevo video sobre la misión que publicó en YouTube.

Get your FREE TICKET to the MOON!!

8 crew members wanted. Sign up today! 🚀🌍🌕 #dearMoon https://t.co/P0vEZ6k8Xg

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021