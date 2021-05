Guaidó: “La situación es crítica porque perdimos la democracia en Venezuela”

El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino, pidió este lunes unión para “consolidar” la democracia, más allá de la nación suramericana.

Así lo expresó durante su intervención en la Cumbre de la Democracia de Copenhague 2021, Dinamarca, de la organización Alliance of Democracies.

“Hoy la situación en Venezuela es muy crítica” y en ese contexto, “estamos luchando los venezolanos” afirmó Guaidó durante el foro que reunía otros líderes como el activista prodemocracia de Hong Kong Nathan Law, y la activista birmana Wai Wai Nu.

Guaidó aseguró que la crisis multidimensional que atraviesa el país se debe “a la falta de democracia”. “La situación es crítica porque perdimos la democracia en Venezuela”, afirmó.

La semana pasada, la Asamblea Nacional electa en diciembre del año pasado, de mayoría oficialista, eligió nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). De presidente, quedó el exministro Pedro Calzadilla.

Al referirse a la nueva directiva del poder electoral, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que se logró gracias a un “acuerdo histórico” luego de meses de conversación con “todas las oposiciones”.

“Venezuela es un país que tiene una vida democrática impecable, intachable”, aseguró Maduro al referirse a la designación de los rectores en declaraciones el día en que se instalaron, transmitidas por el canal oficial y sus redes sociales.

.@Jguaido at #CDS2021: “I have an essential message for countries around the world: #Democracy is always at stake. It is only through strengthening institutions, the promotion of human rights, the empowerment…of society, citizens and youth, that we can defend our democracy.” pic.twitter.com/U6hFiF7JuK

— Alliance of Democracies (@AoDemocracies) May 10, 2021