«Esto tiene que parar ya»: Un granjero de Texas encuentra a cinco niñas migrantes abandonadas y hambrientas en sus tierras (FOTOS, VIDEO)

El pasado domingo, cinco niñas migrantes fueron encontradas abandonadas y en condiciones deplorables en las tierras de Jimmy Hobbs, un granjero de Texas de 75 años que afirma que la situación migratoria y fronteriza está peor que nunca.

Tres de las niñas son de Honduras y tienen siete, tres y dos años. También hay una niña de cinco años y una bebé de apenas 11 meses, ambas de Guatemala. En estos momentos, las menores se encuentran en un centro en la ciudad de Uvalde, donde su caso será procesado antes de ser entregadas al departamento de salud y servicios humanos.

«Si esto no te enoja y no te da ganas de salir a protestar a la calle, no sé qué lo hará. [Las niñas] No tienen madre, ni padre, ni nada», lamenta la esposa de Hobbs, Katie, en una entrevista concedida al congresista de Texas Tony Gonzales y compartida por este en su cuenta de Twitter. Katie agregó que esta situación «tiene que parar ya».

Last night I shared a heartbreaking photo of young children found by a farmer on his land in Quemado. While we thank God they were found alive, these tragic scenes are happening more & more.

Today I visited with him & talked about the border crisis. We need a solution now. pic.twitter.com/Zzvk4UgAGc

— Tony Gonzales (@TonyGonzales4TX) May 10, 2021