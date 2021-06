Francisca Valenzuela es la gran ganadora de los Premios Pulsar 2021

La artista chilena se llevó tres estatuillas: Mejor Artista Pop, Album del Año por La Fortaleza, Canción del Año por Flotando

Un merecido reconocimiento se llevó la noche de ayer la cantante chilena Francisca Valenzuela en la versión 2021 de los Premios Pulsar, entregados por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). La autora de La Fortaleza, recibió emocionada la noticia desde Estados Unidos donde se encontraba al momento de la premiación, desde donde celebró el haber recibido los premios de Mejor Artista Pop, Album del año por La Fortaleza y Canción del año por Flotando.

“Ha sido un período emocionante y sé que ha sido difícil para muchos y muchas. Ha sido un viaje hacer este disco, La Fortaleza, ha sido un viaje llegar hasta aquí. Es un disco que explora la oscuridad y la luz. Explora la vulnerabilidad en nosotros y reconocerlo como algo bello y como algo fuerte que hay que mostrar y aceptar y querer […] Me encanta, me honra y me emociona que un disco que fui armando en este viaje interno conectando con el mundo haya resonado con muchos y muchas y muches y lo hayan hecho suyo también. Me inspira a seguir dando lo mejor de mí”, agregó Valenzuela en un video de agradecimiento a través de su cuenta de instagram.

Recientemente Francisca Valenzuela hizo parte del panel “How To Make It In Today ‘s Music Industry” organizado por LALIFF (Los Angeles International Film Festival) y BMI.

En marzo, hizo parte de la primera edición digital del Foro Latinoamericano de Midem como panelista en la sección Voces Femeninas en Latinoamérica. También participó con un set íntimo y como invitada especial de la primera edición digital de South by Southwest, evento que reunió a las principales conferencias de tecnología, música y cine del mundo.

“Flotando”, fue de las canciones más sonadas del 2020, debutando en Netflix durante la primera temporada de la serie mexicana ‘Madre sólo hay dos’, creada por Carolina Rivera y escrita por Fernando Sariñana entre otros escritores. “Flotando» pertenece al álbum titulado La Fortaleza, el cual fue lanzado el año pasado, siendo destacado en el 2020 por la Revista Rolling Stone México, como uno de los mejores álbumes del año.