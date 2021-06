Un almacén de Amazon destruye millones de artículos al año, algunos de ellos completamente nuevos, según un informe

Un almacén de Amazon en Escocia (Reino Unido) destruye millones de productos no vendidos cada año, según descubrió ITV. En el marco de su investigación, el medio británico grabó videos dentro del almacén de la empresa en Dunfermline, que muestran computadoras portátiles, televisores, joyas, auriculares, libros y mascarillas que se cargaban en cajas marcadas con la palabra «destruir».

Un exempleado anónimo de Amazon afirmó a ITV que a los trabajadores del almacén se les asignó un objetivo semanal de destrozar 130.000 artículos. Esto fue corroborado por una nota interna vista por el medio, que mostró que durante una semana de abril, 124.000 artículos fueron marcados como «destruir». En esa misma semana, solo 28.000 productos se marcaron con la palabra «donar».

Exclusive: Amazon is destroying millions of items of unsold stock in one of its UK warehouses every year, an ITV News investigation has uncovered.

Many of the products – including smart TVs and laptops – are often new and unused. https://t.co/OJjexB0YQd#AmazonWaste pic.twitter.com/UR7XrLWvIM

