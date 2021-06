Cinco personas mueren al caerse un globo aerostático en Nuevo México (VIDEO)

Cinco personas murieron este sábado por la mañana cuando el globo aerostático en el que se encontraban cayó al suelo en la ciudad estadounidense de Albuquerque (Nuevo México).

El trágico descenso fue captado en video por testigos. Por su parte, el Departamento de Policía local reportó que, al parecer, el globo chocó contra una línea eléctrica.

De los cinco ocupantes, el piloto y tres pasajeros fallecieron tras el impacto de la canasta contra el piso. Mientras, el quinto pasajero fue trasladado al hospital, donde luego falleció debido a las graves heridas.

La canasta se estrelló en la esquina de una calle en el vecindario West Side de la ciudad, a unos 10 kilómetros al oeste del Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque, según un informe de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El globo se separó de la canasta y aterrizó en otro lugar, según la Policía. Una de las fotos muestra que el globo fue encontrado más tarde en una zona residencial.

The balloon fell in the Southwynd housing area. On my neighbors house. pic.twitter.com/sBj5LO1g9n

— Austin Council (@AustinCouncil1) June 26, 2021