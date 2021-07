Inundaciones arrastran a personas y ‘se tragan’ coches en China

Grandes partes de la provincia central china de Henan quedaron bajo el agua este miércoles en lo que los expertos meteorológicos calificaron como las lluvias más intensas en 1.000 años.

Según los últimos datos, el número de muertos ha aumentado a 25, mientras que siete personas están desaparecidas por las graves inundaciones. Un total de 1,24 millones resultaron afectados por las lluvias torrenciales y 160.000 fueron evacuados, recogen medios locales.

En particular, 12 personas murieron y cinco resultaron heridas en una línea de metro inundada en Zhengzhou, la capital y la zona más afectada de la provincia.

Las calles de esa y de otras ciudades se han convertido en torrentes, que arrastran a personas y vehículos. En algunas partes de la ciudad se cortó el suministro eléctrico, así como se suspendieron los trenes, se cerraron las carreteras y se retrasaron los vuelos.

Imágenes que circulan en las redes muestran a residentes locales que se agrupan y luchan por mantener el equilibrio, coches flotando en el agua y vagones de trenes subterráneos inundados, entre otras consecuencias del desastre natural.

El presidente chino, Xi Jinping, calificó de «muy graves» las inundaciones en Zhengzhou y otras ciudades de la provincia, donde el caudal en algunos ríos supera los niveles de alarma y las presas de algunos embalses han resultado dañadas.

1/3 Some really distressing videos coming out of Zhengzhou in central China – this driver looks rather calm under pressure. But other videos on WeChat show what appear to be people clearly struggling to keep their heads above the flood waters. Death toll so far is 1, 2 missing pic.twitter.com/P8dEk1B1iC

— Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021