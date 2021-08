La capa de hielo de Groenlandia experimenta un «evento de derretimiento masivo» en medio de una ola de calor

La capa de hielo de Groenlandia la semana pasada experimentó un «evento de derretimiento masivo» en medio de una ola de calor que afecta al hemisferio norte de nuestro planeta, advirtieron científicos daneses.

De acuerdo a Polar Portal, un grupo de instituciones de Dinamarca encargadas de investigar el Ártico, la cantidad de hielo que perdió la isla el miércoles pasado sería suficiente como para inundar el estado estadounidense de Florida con más de 5 centímetros de agua.

Massive melting event in Greenland. While not as extreme as in 2019 in terms of gigatons (left image – but still would be enough to cover Florida with two inches of water), the area over which melting takes place (right image) is even a bit larger than two years ago. pic.twitter.com/rEeDIlYTA7

— Polar Portal (@PolarPortal) July 29, 2021