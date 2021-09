Atentado en Nueva Zelanda: Un agresor afín al Estado Islámico apuñala a varias personas en un supermercado (VIDEO)

Un agresor afín al Estado Islámico (EI) ha apuñalado la tarde de este viernes a seis personas en un supermercado de New Lynn (Auckland, Nueva Zelanda), según se aprecia en un vídeo que circula en las redes sociales.

Según medios locales, al menos seis personas han resultado heridas —tres de ellas de gravedad— en el ataque con arma blanca, que la primera ministra del país oceánico, Jacinda Ardern, calificó de acto terrorista. El «extremista violento», como denominó al sospechoso la jefa del Gobierno, ha sido abatido a tiros por la Policía.

La política explicó que el presunto autor de los hechos, un ciudadano de Sri Lanka que llegó al país en 2011, es un «lobo solitario» inspirado por el EI. En 2016, se convirtió en una persona de interés para la seguridad nacional.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z

