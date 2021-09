Intentan estafar a clientes del BAC a través de un contacto de Whatsapp falso

Transcendió una denuncia en donde un cliente del banco BAC habría sido estafado por un contacto de Whatsapp falso, le solicitaron su cuenta de usuario y la contraseña.

En la experiencia vivida, eran 2 estafadores que contactaron al padre de la joven que realizó la denuncia, ambos tenían acento de ciudadanos costarricenses con números de Nicaragua. Todavía el banco no se ha pronunciado al respecto.

Compartimos completa esta desagradable experiencia, pero de gran aprendizaje…

“Hoy (el pasado 22 de Septiembre de 2021) llamaron a mi papá 2 estafadores haciéndose pasar por un cliente, y, el otro por un funcionario del banco. Ambos con acento tico y con números nicas.

Primero el «cliente» acordó la compra con mi papá, luego le dijo que como era una suma alta de dinero y él la iba hacer desde su cuenta en Estados Unidos, lo iba a contactar un funcionario de soporte técnico de BAC, para ayudarles por lo que era una transferencia internacional.

Mi papá me agarra desprevenida y me dice que le ayude a hacer la gestión con el del banco y me comunica a los hombres que estaban en llamada vía conferencia en Whatsapp.

El supuesto agente del BAC me dice que me va enviar un link con un formulario que debo llenar (imagen número 1) en el que salen 2 formularios pero me dice que solo llene el segundo que dice «Formulario cancelación para otros bancos».

Todo iba bien hasta que leo que pide «usuario y acceso virtual» le pregunto a qué se refiere con esto y me dice que debo poner el usuario y contraseña de banca en línea. Le digo que no puedo compartir esa información con él y me dice: no me la tiene que decir en voz alta, solo escribirla en el formulario. Le dije que era lo mismo, entonces me dijo que el candadito que tiene arriba el link es porque es un sitio seguro.

Le dije que yo ya sabía lo que el candado significaba y que era un certificado de seguridad que usan los sitios web pero que igual no le iba a dar esa información. Se enojó y me dijo que ya que no confiaba en su sitio web descargara la aplicación ANYDESK al celular de mi papá, le dije que no iba a descargar una app que le da acceso remoto al equipo porque era completamente innecesario, que en otras ocasiones nos han hecho transferencias internacionales y nunca habíamos tenido que hacer todo esto.

En resumen, el supuesto cliente en tono molesto me dijo que por mi culpa le iban a cerrar la cuenta bancaria y le dije que era absurdo que le cierren la cuenta solo por no hacer una transferencia, que sentía que esa conversación no estaba llegando a ningún lado y que no podía seguir con la llamada.

Al final, terminó diciendo que si se les podía hacer una transferencia de U$200 vía Western Union para los trámites. La terminaron de rematar. Gracias a Dios no caímos en su trampa.

Tengan mucho cuidado y alerten a sus familiares y conocidos sobre esta forma de operar.

Recuerden que nunca un banco les va pedir usuario ni contraseña, de ninguna manera: ni en llamada ni en ninguna página web ni que descarguen ninguna aplicación en el teléfono”.

Comparte esta información para que otros no caigan en las garras de estos estafadores…