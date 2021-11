El Pentágono ha afirmado este miércoles que China está aumentando la producción de su arsenal nuclear «a ritmo acelerado» y podría llegar a fabricar al menos 1.000 ojivas nucleares para el 2030, superando las estimaciones hechas el año pasado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

«El ritmo acelerado de la expansión nuclear de la República Popular China puede permitir que la República Popular China tenga hasta 700 ojivas nucleares entregables para el 2027. Es probable que la República Popular China pretenda tener al menos 1.000 ojivas para el 2030, superando el ritmo y el tamaño proyectados por el Departamento de Defensa en 2020», reza el informe anual sobre el poder militar chino publicado por el Departamento este miércoles.

Asimismo, desde el Pentágono aseguraron que China «está invirtiendo y expandiendo el número de sus plataformas de suministro nuclear terrestres, marítimas y aéreas y está construyendo la infraestructura necesaria para apoyar esta gran expansión de sus fuerzas nucleares», subrayando que el país asiático «tiene como objetivo modernizar, diversificar y expandir sus fuerzas nucleares». En el informe se precisa que incluso es posible que China ya tenga una «tríada nuclear», que incluye un misil balístico lanzado desde el aire con capacidad nuclear y capacidades nucleares terrestres y marinas.

Según la publicación, China también está construyendo «cientos de nuevos silos de misiles balísticos intercontinentales» y actualmente se encuentra «en la cúspide de una gran expansión de la fuerza» de dicho armamento. El documento precisa que en 2020 el país asiático lanzó más de 250 misiles balísticos, «excediendo sus números de lanzamientos en 2018 y 2019 a pesar del covid-19».

